Стал известен прогноз погоды до конца рабочей недели
Синоптики опубликовали прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. В республике потеплеет, температура воздуха поднимется до +30 градусов. Но также прогнозируются дожди с грозами.
Так, в среду, 6 июля, по республике облачно с прояснением, ночью преимущественно без осадков, утром местами туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы, по северо-востоку местами сильные дожди. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +6,+11, днём +24,+29, местами +15,+20.
В четверг, 7 июля, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западным и северным районам местами сильные дожди. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +24,+29, местами +14,+19.
В пятницу, 8 июля, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +6,+11, днём +25,+30, местами +15,+20.
Жаркая погода и дожди ожидаются в Бурятии
Общество, Фото:
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