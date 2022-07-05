Буддийские астрологи советуют жителям Бурятии не купаться неделю

Верующие считают, что в дни Пакшаг «проявляются негативные виды энергии, которые отравляют воду и воздух»



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал о вреде дней Пакшаг. Этот период выпадает на средний месяц лета (месяц Коня) и длится ровно неделю. В этом году дни Пакшаг будут с 11 по 17 июля.



По словам священнослужителя, в эти дни максимально прогревается земля и воздух, из-за чего «начинают выделяться или проявляться негативные виды энергий от земли и растительности, которые отравляют воду и флору».



- Даже есть легенда, говорящая или сравнивающая дни Пакшаг с приходом, наступлением огромного стада свиней, которые всё вытаптывают, уничтожают и съедают, - поведал Еши Намжил лама.



Вода, набранная в природных источниках, плоды, фрукты, ягоды, орехи и прочий урожай, собранные в дни Пакшаг, считаются вредоносными, почти отравленными, добавил настоятель Курумканского дацана.



Так что буддийские астрологи рекомендуют неделю не купаться в водоёмах.



- В противном случае можно получить ощутимый энергетический урон, вред. Вода ослабит иммунитет, человек после купания в дни Пакшаг будет больше, чаще болеть в течение года или же у него значительно усилятся имеющиеся хронические и прочие заболевания, - рассказал Еши Намжил лама.



Даже дожди могут быть разносчиками инфекции, считают верующие. Также верующим противопоказано промывать глаза в природных источнике и других водоёмах. Любой собранный урожай в дни Пакшаг сократит продолжительность жизни и станет источником болезней, добавил настоятель дацана.



- Большинство несчастных случаев приходится на эти дни. Желательно в дни Пакшаг соблюдать пост, проводить лечебные голодания, затворы и прочие буддийские практики, - посоветовал лама.

