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Буддийские астрологи советуют жителям Бурятии не купаться неделю

Буддийские астрологи советуют жителям Бурятии не купаться неделю
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Верующие считают, что в дни Пакшаг «проявляются негативные виды энергии, которые отравляют воду и воздух»

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал о вреде дней Пакшаг. Этот период выпадает на средний месяц лета (месяц Коня) и длится ровно неделю. В этом году дни Пакшаг будут с 11 по 17 июля.

По словам священнослужителя, в эти дни максимально прогревается земля и воздух, из-за чего «начинают выделяться или проявляться негативные виды энергий от земли и растительности, которые отравляют воду и флору».

- Даже есть легенда, говорящая или сравнивающая дни Пакшаг с приходом, наступлением огромного стада свиней, которые всё вытаптывают, уничтожают и съедают, - поведал Еши Намжил лама.

Вода, набранная в природных источниках, плоды, фрукты, ягоды, орехи и прочий урожай, собранные в дни Пакшаг, считаются вредоносными, почти отравленными, добавил настоятель Курумканского дацана.

Так что буддийские астрологи рекомендуют неделю не купаться в водоёмах.

- В противном случае можно получить ощутимый энергетический урон, вред. Вода ослабит иммунитет, человек после купания в дни Пакшаг будет больше, чаще болеть в течение года или же у него значительно усилятся имеющиеся хронические и прочие заболевания, - рассказал Еши Намжил лама.

Даже дожди могут быть разносчиками инфекции, считают верующие. Также верующим противопоказано промывать глаза в природных источнике и других водоёмах. Любой собранный урожай в дни Пакшаг сократит продолжительность жизни и станет источником болезней, добавил настоятель дацана.

- Большинство несчастных случаев приходится на эти дни. Желательно в дни Пакшаг соблюдать пост, проводить лечебные голодания, затворы и прочие буддийские практики, - посоветовал лама.
буддизм купание

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