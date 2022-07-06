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В Улан-Удэ сегодня до +29 градусов

В Улан-Удэ сегодня до +29 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По районам республики возможны грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 июля по республике облачно с прояснением, утром местами туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы, по северо-востоку местами сильные дожди. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +24,+29, местами +15,+20.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +27,+29.
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