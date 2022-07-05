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Известный иркутский хирург поблагодарил отзывчивую маму из Бурятии

Известный иркутский хирург поблагодарил отзывчивую маму из Бурятии
Общество,  Фото:страница Юрия Козлова
Добрая женщина подарила больнице кроватки

Детский хирург с мировым именем, профессор из Иркутска Юрий Козлов рассказал о благородном поступке жительницы Бурятии.

Жительница Бурятии и её маленькая дочь ложились в Иркутскую детскую клиническую областную больницу для прохождения хирургического лечения. У девочки двухстороннее полное удвоение почек.

- Внутриутробно органы ребёнка разделились каждый на две половинки. Такая аномалия не всегда мешает обычной жизни, но иногда, как в нашем случае, приводит к развитию осложнений. Лечение мы запланировали двухэтапное. В месяц жизни лапароскопически, через небольшие проколы, удалили нефункционирующий сегмент (лапароскопическая гемисферэктомия) на одной почке, - написал Юрий Козлов на своей странице в соцсети.

Второй этап лечения проходит сейчас. Девочке сохранят удвоенный сегмент второй почки путём ещё одной процедуры, пояснил врач.


Юрий Козлов рассказал, что маму и её дочку персонал больницы встречает как родных. Отзывчивая мама из Бурятии всегда уделяет внимание детям, которые проходят лечение без родителей. Также она активно помогает медсёстрам, санитаркам, другим мамам.

- В пятницу выписались, и тут же в отделение от них принесли подарок - четыре детские кровати с матрасами. Спасибо Вам! Такие маленькие поступки, внимательное отношения к больнице, её сотрудникам и пациентам, рождают большую благодарность всех нас, - поделился Юрий Козлов.

Врач неоднократно бывал в Бурятии и проводил операции малышам. В апреле Юрий Козлов спас ребёнка, родившегося с редким врождённым пороком – атрезией пищевода. Младенца прооперировали в день его рождения. 
врачи

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