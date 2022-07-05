Спортсмены республики завоевали 11 наград соревнований
2 июля в Улан-Удэ прошёл третий этап чемпионата Бурятии по мотокроссу, Он собрал не только мотогонщиков республики, но и спортсменов из Читы, Ангарска, Черемхово и Монголии.
- Более 30 спортсменов от 10 до 65 лет совершили заезды в шести классах. По итогам которых нашим мотогонщикам удалось завоевать 11 призовых мест, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В классе «85 куб. см» второе место заняла Руслана Х. Ранее в начале июня спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата Монголии по мотокроссу. Третьим стал Антон Г.
В классе «Пит байк» весь пьедестал почёта у наших мотогонщиков: первое место – Кирилл Ч., второе место – Олег К., третье место – Илья И.
В классе «Эндуро» отличился Николай Смолин. «Серебро» у Петра Крутилина и «бронза» у Вадима Ведерникова.
Александр Протасов стал бронзовым призёром чемпионата в классе «Ветераны». В классе «Открытый» второе место занял Александр Харчук. Третьим был Никита Лукомский.
В Бурятии прошёл этап чемпионата по мотокроссу
Общество, Фото:
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