В основу идеи лёг образ бурятской амулетницы
Известный оружейник, скульптор, ювелир, заслуженного художник Бурятии Жигжит Баясхаланов показал кубки и медали для XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана».
- То, чего мы ждали целых 2 года! Наконец-то, фестиваль «Алтаргана» с торжественностью пройдёт с 22 по 24 июля 2022 года! Для нашей мастерской этот праздник двойне очень ценный. Мы проделали большой проект по созданию кубков гран-при и медалей, которые специально разработал Жигжит Баясхаланов для фестиваля, проводимого на его малой родине – в Агинском бурятском округе, - говорится на личной странице ювелира-оружейника.
В основу идеи медалей и кубков лёг образ амулетницы «Гуу», где буряты издревле хранили священные буддийские реликвии в качестве оберега. Медаль получилась оригинальной за счёт сложносоставной структуры с открывающейся крышкой. Внутри изображены главные символы фестиваля: лебедь и цветок «Алтаргана».
- Данное творческое решение следует основной цели самого фестиваля – сохранение и развитие национальной бурятской культуры и традиций, сообщает Жигжит Баясхаланов.
Жигжит Баясхаланов показал кубки и медали для «Алтарганы»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Баунтовском районе чествовали долгожительницу
Роман Троценко занял второе место в беге на 1500 м
В соревнованиях приняли участие более 40 представителей органов безопасности и правопорядка
Юбиляр проживает в Хоринском районе республики
Стал известен прогноз погоды до конца рабочей недели
Верующие считают, что в дни Пакшаг «проявляются негативные виды энергии, которые отравляют воду и воздух»
Временно исчезнет остановка ТЦ «Сагаан Морин»
Добрая женщина подарила больнице кроватки
Тревожные сообщения распространяют в соцсетях и мессенджерах
Дети их опасаются, но не боятся снимать на видео
Восстановить права женщине помогла Генеральная прокуратура
Людмила Левантуева ушла из жизни после продолжительной болезни
Работы сейчас идут в Баргузинском районе
Вода там опасна для здоровья
Солнечные ожоги, особенно в детстве, увеличивают риск развития различных опухолей кожи