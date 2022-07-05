Жигжит Баясхаланов показал кубки и медали для «Алтарганы»

Общество, Фото: личная страница Жигжита Баясхаланова

В основу идеи лёг образ бурятской амулетницы



Известный оружейник, скульптор, ювелир, заслуженного художник Бурятии Жигжит Баясхаланов показал кубки и медали для XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана».



- То, чего мы ждали целых 2 года! Наконец-то, фестиваль «Алтаргана» с торжественностью пройдёт с 22 по 24 июля 2022 года! Для нашей мастерской этот праздник двойне очень ценный. Мы проделали большой проект по созданию кубков гран-при и медалей, которые специально разработал Жигжит Баясхаланов для фестиваля, проводимого на его малой родине – в Агинском бурятском округе, - говорится на личной странице ювелира-оружейника.



В основу идеи медалей и кубков лёг образ амулетницы «Гуу», где буряты издревле хранили священные буддийские реликвии в качестве оберега. Медаль получилась оригинальной за счёт сложносоставной структуры с открывающейся крышкой. Внутри изображены главные символы фестиваля: лебедь и цветок «Алтаргана».



- Данное творческое решение следует основной цели самого фестиваля – сохранение и развитие национальной бурятской культуры и традиций, сообщает Жигжит Баясхаланов.

