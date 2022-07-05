Пенсионный фонд не учёл 37-летний стаж крановщицы из Улан-Удэ

Восстановить права женщине помогла Генеральная прокуратура



На личный приём к заместителю Генерального прокурора РФ Дмитрию Демешину обратилась жительница Улан-Удэ, более 37 лет работавшая машинистом крана. Ей отказали в досрочной пенсии, несмотря на работу на производстве с вредными и особо тяжёлыми условиями труда.



- По поручению Дмитрия Демешина прокуратура Бурятии организовала проверку. Установлено, что Центром по установлению и выплате пенсий Пенсионного фонда Бурятии по заявлению гражданки вынесено решение об отказе в досрочном установлении пенсии по старости. При этом не учтен её стаж работы в качестве машиниста погрузо-разгрузочных машин, дающий право на льготное назначении пенсии, - сообщили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.



Прокуратура направила в Советский районный суд Улан-Удэ исковое заявление о включении в страховой стаж для назначения досрочной пенсии по старости периода работы машинистом крана локомотивосборочного цеха филиала ОАО «РЖД». Также прокуратура просила назначить досрочную страховую пенсию по старости с момента подачи заявления о назначении пенсии – с 22 марта 2021 года.



Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Женщина получила положенную пенсию, её права были восстановлены.





