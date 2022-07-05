В Бурятии рассказали, в чём сложность строительства дороги Улан-Удэ – Курумкан













В Баргузинском районе Бурятии идёт реконструкция участка дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан с 292 по 312 км.Сейчас дорожники вывозят почвенно-растительный слой, ведут отсыпку земляного полотна, производят укрепление слабых грунтов основания. Также начался монтаж водопропускных труб. Всего на этом участке необходимо проложить 31 трубу. Реконструкции подлежат также два моста.Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников в своём телеграм-канале рассказал, в чём сложность строительства этой дороги.- Сложность дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан состоит в том, что многие участки находятся в центральной экологической зоне (Байкала – ред.), поэтому здесь вырубка леса запрещена. По проекту как раз на данном участке идет смещение оси дороги, и мы попадаем в зону леса. Поэтому сейчас необходимо решить данный вопрос как можно скорее, чтобы работы не приостанавливать, - отметил Евгений Луковников.