Чета Халбаевых зарегистрировала свой брак в 1972 году
2 июля в столице Бурятии отметили «золотую» свадьбу супруги Вячеслав Борисович и Людмила Захаровна Халбаевы. В Улан-Удэнском городском отделе ЗАГС юбиляров поздравили дети, внуки и родственники.
Супруги заключили брак 50 лет назад, в 1972 году. Вячеслав Борисович 42 года трудился в системе потребкооперации, а Людмила Захаровна 26 лет жизни отдала системе здравоохранения – работала детской медицинской сестрой. Оба ветераны труда.
Чета Халбаевых воспитала творческих детей. Сейчас у Вячеслава Борисовича и Людмилы Захаровны 12 внуков и один правнук.
- Идя вместе рука об руку более полувека, Вячеслав и Людмила превращают трудности в крепкий фундамент отношений, делая выбор в пользу развития и радости, создают гармонию в пространстве и передают свой бесценный опыт во времени. Такая биография достойна уважения, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Улан-Удэ супругов поздравили с «золотым» юбилеем
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Баунтовском районе чествовали долгожительницу
Роман Троценко занял второе место в беге на 1500 м
В соревнованиях приняли участие более 40 представителей органов безопасности и правопорядка
Юбиляр проживает в Хоринском районе республики
Стал известен прогноз погоды до конца рабочей недели
Верующие считают, что в дни Пакшаг «проявляются негативные виды энергии, которые отравляют воду и воздух»
Временно исчезнет остановка ТЦ «Сагаан Морин»
Добрая женщина подарила больнице кроватки
Тревожные сообщения распространяют в соцсетях и мессенджерах
Дети их опасаются, но не боятся снимать на видео
Восстановить права женщине помогла Генеральная прокуратура
Людмила Левантуева ушла из жизни после продолжительной болезни
Работы сейчас идут в Баргузинском районе
Вода там опасна для здоровья
Солнечные ожоги, особенно в детстве, увеличивают риск развития различных опухолей кожи