В Улан-Удэ супругов поздравили с «золотым» юбилеем

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Чета Халбаевых зарегистрировала свой брак в 1972 году



2 июля в столице Бурятии отметили «золотую» свадьбу супруги Вячеслав Борисович и Людмила Захаровна Халбаевы. В Улан-Удэнском городском отделе ЗАГС юбиляров поздравили дети, внуки и родственники.



Супруги заключили брак 50 лет назад, в 1972 году. Вячеслав Борисович 42 года трудился в системе потребкооперации, а Людмила Захаровна 26 лет жизни отдала системе здравоохранения – работала детской медицинской сестрой. Оба ветераны труда.



Чета Халбаевых воспитала творческих детей. Сейчас у Вячеслава Борисовича и Людмилы Захаровны 12 внуков и один правнук.



- Идя вместе рука об руку более полувека, Вячеслав и Людмила превращают трудности в крепкий фундамент отношений, делая выбор в пользу развития и радости, создают гармонию в пространстве и передают свой бесценный опыт во времени. Такая биография достойна уважения, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

