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В Бурятии труженица тыла отметила 95-летие

В Бурятии труженица тыла отметила 95-летие
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Хоринского района
Юбиляр проживает в Хоринском районе республики

Жительница села Верхние Тальцы Хоринского района Бурятии отметила свой 95-летний юбилей. 1 июля Марию Михайловну Белых пришли поздравить представители районной администрации, сельского поселения «Верхнеталецкое» и отдела социальной защиты населения.

Юбиляру передали персональные поздравления президента России и главы Бурятии, благодарственное письмо и подарки, а также сертификат на единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей.

Мария Михайловна родилась в селе Хара-Шибирь Мухоршибирского района. Была четвёртым ребёнком в семье, рано осталась без матери. Закончив 4 класс, начала трудовую деятельность.

- Время тогда было такое. Все мы быстро повзрослели. Жали пшеницу, пололи хлеба. На ферме пасла телят и овец. Лошадью и поля пахали, и сеяли, – вспоминает долгожительница.

Она работала в колхозе, совхозе на разных работах, с 1950 года поваром в детском саду до выхода на заслуженный отдых. Мария Михайловна – «Труженица тыла», награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».

Мама, бабушка, прабабушка– самые главные титулы Марии Михайловны. С мужем Иваном Егоровичем воспитали 4 достойных детей, 7 внуков, 10 правнуков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.
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