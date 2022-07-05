Бурятские врачи рассказали, можно ли мазать обгоревшую кожу сметаной

Солнечные ожоги, особенно в детстве, увеличивают риск развития различных опухолей кожи
Специалисты городской поликлиники №6 в Улан-Удэ предостерегли от использования кефира и сметаны при солнечных ожогах. По словам медиков, эти народные средства могут привести к осложнениям.
Если вы обгорели, следует принять обезболивающее и намазаться увлажняющим кремом, рассказали в поликлинике.
- Чтобы снять боль при солнечном ожоге, подойдёт любое безрецептурное обезболивающее (конечно, если у вас нет противопоказаний). Необходимо также периодически принимать прохладный душ и использовать увлажняющий крем, но ни в коем случае не мазать кожу маслом, сметаной или другими жирными продуктами. Если пошли волдыри и боль очень сильная, обратитесь за медицинской помощью, - поделились специалисты.
Врачи напоминают, что солнечные ожоги, особенно в детстве, увеличивают риск развития различных опухолей кожи, и самая агрессивная – меланома. Она чаще развивается у лиц со светлой кожей, при этом может появиться через много лет после ожога.
Другие, менее опасные, разновидности опухолей кожи обычно возникают из-за накопительного эффекта, то есть и без ожогов –просто из-за того, что солнце долгое время воздействовало на кожу.
Признак других, более безобидных форм рака кожи, – появилось какое-то новообразование (даже бесцветное) или язва, и это место чешется, кровоточит и не заживает больше месяца.
Обладателям очень светлой кожи с веснушками и белыми или рыжими волосами тоже лучше воздержаться от загара. На такой коже загар обычно не формируется, а сразу переходит в солнечный ожог. Также следует воздержаться от загара при приеме некоторых лекарств. Это сульфаниламидные препараты, хинин, препараты, содержащие зверобой.
Лучше не находиться на улице во время «активного солнца» - с 11.00 до 16.00, советуют врачи.
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