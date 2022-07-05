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В Улан-Удэ отчитались об объёмах скошенной травы

В Улан-Удэ отчитались об объёмах скошенной травы
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На все работы выделено более 9 млн рублей

В Улан-Удэ в ежедневном режиме проводится кошение травостоя, сообщила мэрия.

- В Железнодорожном районе с начала сезона скошено травы и сухостоя на площади порядка 400 тыс кв.м. Это ул. Балдынова, перекресток Комарова и Гарнаева, сквер имени Ленина, Верхняя Березовка, Вакарина, Маяковского, проспект 50-летия Октября, сквер им. 60лет Победы, Октябрьская, Юного Коммунара, Гагарина и другие, - заявила администрация города.

До 18 июля по заключенным ранее контрактам в Железнодорожном районе осталось скосить травы на площади примерно 100 тыс. кв.м. Общая сумма контрактов составляет 1,9 млн рублей. На сумму экономии по торгам 404,2 тыс рублей планируется размещение дополнительной закупки, ведётся сбор коммерческих предложений.

Всего в этом году на борьбу с травостоем в Улан-Удэ выделено более 9 млн рублей.

трава

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