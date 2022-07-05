На все работы выделено более 9 млн рублей
В Улан-Удэ в ежедневном режиме проводится кошение травостоя, сообщила мэрия.
- В Железнодорожном районе с начала сезона скошено травы и сухостоя на площади порядка 400 тыс кв.м. Это ул. Балдынова, перекресток Комарова и Гарнаева, сквер имени Ленина, Верхняя Березовка, Вакарина, Маяковского, проспект 50-летия Октября, сквер им. 60лет Победы, Октябрьская, Юного Коммунара, Гагарина и другие, - заявила администрация города.
До 18 июля по заключенным ранее контрактам в Железнодорожном районе осталось скосить травы на площади примерно 100 тыс. кв.м. Общая сумма контрактов составляет 1,9 млн рублей. На сумму экономии по торгам 404,2 тыс рублей планируется размещение дополнительной закупки, ведётся сбор коммерческих предложений.
Всего в этом году на борьбу с травостоем в Улан-Удэ выделено более 9 млн рублей.
В Улан-Удэ отчитались об объёмах скошенной травы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Солнечные ожоги, особенно в детстве, увеличивают риск развития различных опухолей кожи
На все работы выделено более 9 млн рублей
Лекцию проводили банковские работники
Неприятный пассажир «зажимает» девушек в переполненных маршрутках
На эти работы выделено 30 млн рублей
Жители Бурятии направили более 1200 обращений к государству через соцсети
Школьники смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол
Таёжные жители спешат утолить жажду и охладиться в прохладных водах реки
Буддисты-паломники будут ехать на конях пять дней
Сход камней на проезжую часть всё ещё возможен
Крупный пожар произошёл в начале июня в Новом Уояне
Иностранные граждане смогут получать услуги по принципу «одного окна»
За сутки в лесах потушили 12 возгораний
Мужчине бессрочно установлена II группа инвалидности
В деле разбиралась прокуратура