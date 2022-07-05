Лекцию проводили банковские работники
В улан-удэнской исправительной колонии №8 прошла лекция-консультация по финансовой грамотности. Об этом рассказали приглашённые банковские специалисты.
- Осуждённым разъяснили такие понятия, как кредитование, депозит, ипотечный кредит, поручительство, реструктуризация кредита при отсутствии возможности оплаты в указанные сроки, что именно влияет на кредитную историю, - сообщает пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Мероприятие также прошло в рамках занятий школы подготовки осуждённых к освобождению.
В Улан-Удэ осуждённым прочли лекцию по финансовой грамотности
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Неприятный пассажир «зажимает» девушек в переполненных маршрутках
На эти работы выделено 30 млн рублей
Жители Бурятии направили более 1200 обращений к государству через соцсети
Школьники смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол
Таёжные жители спешат утолить жажду и охладиться в прохладных водах реки
Буддисты-паломники будут ехать на конях пять дней
Сход камней на проезжую часть всё ещё возможен
Крупный пожар произошёл в начале июня в Новом Уояне
Иностранные граждане смогут получать услуги по принципу «одного окна»
За сутки в лесах потушили 12 возгораний
Мужчине бессрочно установлена II группа инвалидности
В деле разбиралась прокуратура
Мужчину отправили в колонию на один год
Он обвиняется в хищении почти 300 тысяч рублей
Окинский район примет фестиваль горного бега