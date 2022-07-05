В Улан-Удэ осуждённым прочли лекцию по финансовой грамотности

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Лекцию проводили банковские работники



В улан-удэнской исправительной колонии №8 прошла лекция-консультация по финансовой грамотности. Об этом рассказали приглашённые банковские специалисты.



- Осуждённым разъяснили такие понятия, как кредитование, депозит, ипотечный кредит, поручительство, реструктуризация кредита при отсутствии возможности оплаты в указанные сроки, что именно влияет на кредитную историю, - сообщает пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Мероприятие также прошло в рамках занятий школы подготовки осуждённых к освобождению.

