Улан-удэнки жалуются на автобусного извращенца

Неприятный пассажир «зажимает» девушек в переполненных маршрутках



Жительницы Улан-Удэ жалуются на извращенца, который «орудует» в маршрутных автобусах №82. Об очередном случае рассказала подписчица паблика «Аноним 03». В пути подозрительный мужчина намеренно зажимал её и пытался облапать.



В тот день девушка вечером ехала в сторону микрорайона Бурвод. Поскольку ей хотелось поскорее вернуться домой после долгого рабочего дня, она вошла в переполненный автобус.



- Я встала в проходе и держалась за ручку кресла. Замечаю стоящего у двери полного мужчину в тёмно-серой или чёрной футболке. Почему-то на тот момент он уже мне показался странным. Старалась не смотреть на него, но всё равно следила за ним краем глаза. Он постоянно оглядывался, вытирал пот с лица платком. Когда автобус поворачивал, он задел меня своей потной рукой, я убрала руку и чуть отошла вглубь автобуса, - написала девушка.



Затем в пути она специально решила встать впереди салона, чтобы таким образом отдалиться от подозрительного мужчины.



- Но тут заходит ещё больше людей и так получается, что он зажал меня в этом месте. Он поворачивается, и говорит с мерзкой улыбкой, что зажал ещё одну девушку, то есть меня, ещё и своим большим животом касался меня. Мне так противно стало. Сказала, чтоб он отвернулся. Я зареклась, что если почувствую его руки на себе, то врежу ему, - продолжила горожанка.



Вероятно, своим резким высказыванием она спугнула его, но на всякий случай вышла за несколько остановок до нужной.



Добравшись до дома, она вспомнила, что ранее уже читала про мужчину, трогавшего девушку в маршрутке. Возможно, это был он, считает улан-удэнка. Она призывает девушек быть осторожными.



Ещё одна подписчица паблика дополнила рассказ о странном пассажире. По её словам, он, вероятно, живёт на Бурводе, выходит на остановке «Коттедж». В её поле зрение он попал тоже после подобного случая.



- Года два назад ехала на 82 маршруте, этот мужик сел на остановке «Лебедева» с пивом, встал рядом со мной, начался тереться об меня, пока я на него не прикрикнула. Потом он сел на заднее сиденье и начал приставать к девочке-подростку, пришлось на него наорать, чтобы он отстал от неё, - написала горожанка.



Несмотря на это, мужчина смотрел на девочку-подростка «жадными глазами» до тех пор, пока она не вышла из автобуса.

