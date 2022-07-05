На эти работы выделено 30 млн рублей
За лето в Улан-Удэ заасфальтируют более 32 тысяч квадратных метров ям на дорогах, сообщила пресс-служба мэрии.
Городские дорожники продолжают плановые работы по заделке ям и трещин. Ремонт на магистральных дорогах уже выполнен на 49%. На эти работы выделено 30 млн рублей.
- За 2,5 месяца сделано 3,9 тысяч кв.м. ям горячим асфальтом и 7,1 тысяч кв.м. ям «Бецемой». Также мы выполняем ремонт межквартальных проездов – сейчас работы выполнены на 57%, восстановлено 5,6 тысяч кв.м. из планируемых 9,9 тысяч, - сообщил заместитель директора по ремонту дорог МБУ «Комбинат по благоустройству» Евгений Соболев.
Ямы и выбоины на основных магистральных улицах, мостах заделывают в ночное время, чтобы не создавать пробки и не мешать движению автомобилей. К примеру, таким образом был отремонтирован пр. 50-летия Октября, пр. Автомобилистов, круговое движение «Беркут». При этом дорогу не перекрывают, техника работает быстро.
В течение нескольких дней после проведения ремонта на дороге проводят уборку.
Одним из наиболее часто возникающих дефектов являются трещины. В дальнейшем они могут спровоцировать появление выбоин. Так же сквозь трещины проникает вода и разрушает нижележащие слои дороги.
- В нормативное состояние привели более 12 тысяч погонных метров трещин из 23 тысяч планируемых. При составлении графиков ремонта, приоритет отдан дорогам с интенсивным движением, - отметил Евгений Соболев.
Ямы на дорогах Улан-Удэ заделывают по ночам
Общество, Фото:
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