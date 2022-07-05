Жители Бурятии чаще всего жалуются в соцсетях на «социалку»

Жители Бурятии направили более 1200 обращений к государству через соцсети



1524 обращения к государству направили через Интернет жители Бурятии в июне. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) Бурятии. Количество обращений осталось на одном уровне с прошлым месяцем.



312 обращений направлено через платформу «Госуслуги. Решаем вместе», 1212 – через соцсети.



Чаще все жалобы поступали от жителей Улан-Удэ, Кяхтинского района и Северобайкальска.



В целом топ-5 тем, которые интересуют жителей Бурятии, за минувший месяц практически не изменился, однако Центр управления регионом фиксирует одну тенденцию.



- На протяжении последнего времени стабильно растёт количество жалоб и вопросов по поводу состояния дорог, - отмечает старший координатор системы «Инцидент Менеджмент» Зорик Цыренжапов.



По данным ЦУР, в июне обращений на эту тему было зафиксировано 312 — это вторая по популярности тема. Для сравнения, в мае таких вопросов было задано 256, а в апреле лишь 182. Объясняется это в первую очередь начавшимся сезоном ремонта и строительства дорог и возникающими у жителей Бурятии в связи с этим неудобствами.



Первое место среди вопросов, которые интересуют жителей республики, традиционно занимает социальное обеспечение. О порядке, сроках и размерах выплат различных пособий было задано 440 вопросов. Это на 15% меньше, чем в мае.



На третьем месте обращения, связанные с ЖКХ — 170 вопросов, на четвертом благоустройство (155), на пятом медицина (127).



Среднее время ответов государственных и муниципальных органов на обращение через социальные сети составило в июне 2 часа 44 минуты. Все обращения, направленные органам власти через Интернет, попадают в систему «Инцидент Менеджмент». После модерации ЦУР Бурятии перенаправляет их в работу профильным ведомствам. Также оставить жалобу и отследить её статус можно через приложение «Госуслуги. Решаем вместе».







