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В Улан-Удэ построили новую спортивную площадку у школы

В Улан-Удэ построили новую спортивную площадку у школы
Общество, 
Школьники смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол

В мкрн Звёздный в Улан-Удэ завершилось строительство новой спортивной площадки у школы №24.

Сейчас школьники могут играть в футбол, баскетбол и волейбол на площадке с хорошим резиновым покрытием и ограждением.

В 2020 году на площадке залили бетонное основание и выполнили покрытие. В этом году работы были завершены, сообщили в администрации города.

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