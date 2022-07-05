В Улан-Удэ построили новую спортивную площадку у школы

Школьники смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол



В мкрн Звёздный в Улан-Удэ завершилось строительство новой спортивной площадки у школы №24.



Сейчас школьники могут играть в футбол, баскетбол и волейбол на площадке с хорошим резиновым покрытием и ограждением.



В 2020 году на площадке залили бетонное основание и выполнили покрытие. В этом году работы были завершены, сообщили в администрации города.



