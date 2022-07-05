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В Бурятии прошёл чемпионат по стрельбе из боевого оружия

В Бурятии прошёл чемпионат по стрельбе из боевого оружия
Общество,  Фото:БРО ОГО ВФСО «Динамо»
В соревнованиях приняли участие более 40 представителей органов безопасности и правопорядка

На полигоне управления Росгвардии по Бурятии прошёл чемпионат республиканского отделения общества «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Соревнования были посвящены памяти кавалера орденов Ленина, Красного знамени, Отечественной войны и Красной звезды, отличника милиции, снайпера Арсения Етобаева. В чемпионате приняли участие спортсмены из 8 команд органов безопасности и правопорядка Бурятии.

В первый день соревнований было разыграно 4 комплекта медалей в упражнениях ПБ-2 (женщины), ПБ-3 (мужчины), ПБ-6 (мужчины и женщины). В стрельбе из пистолета Макарова среди женщин победителями и призёрами стали:
Упражнение ПБ-2: 1 место - Туркина Ирина, результат 169 очков (КФК 42), 2 место - Оленникова Елена, результат 160 очков (КФК 5), 3 место - Уладаева Жаргалма, результат 155 очков (КФК 7).
Упражнение ПБ-6: 1 место - Уладаева Жаргалма, результат 87 очков (КФК 7), 2 место - Туркина Ирина, результат 84 очка (КФК 42), 3 место - Коваленко Анастасия, результат 82 очка (КФК 25).

В стрельбе из пистолета Макарова среди мужчин места распределились следующим образом:
Упражнение ПБ-3: 1 место - Алексеев Сергей, результат 264 очка (КФК 21); 2 место - Булгутов Алексей, результат 262 очка (КФК 42); 3 место - Бадаев Олег, результат 258 очков (КФК 25).
Упражнение ПБ-6: 1 место: Булгутов Алексей, результат 91 очка (КФК 42); 2 место - Эрдынеев Зорикто, результат 91 очко (КФК 7); 3 место - Цыбиков Соёл, результат 90 очков (КФК 3).

Во второй день чемпионата мужчины соревновались в упражнениях А-3, А-4 и СВ-4.
Упражнение А-3: 1 место - Булгутов Алексей, результат 275 очков (КФК 42); 2 место - Ефимов Владимир, результат 261 очко (КФК 42); 3 место - Бадаев Олег, результат 261 очко (КФК 25).
Упражнение А-4: 1 место - Булгутов Алексей, результат 281 очко (КФК 42); 2 место - Ефимов Владимир, результат 280 очков (КФК 42); 3 место - Котыхов Алексей, результат 263 очка (КФК 5).
Упражнение СВ-4: 1 место - Салтанов Алексей, результат 185 очков (КФК 42); 2 место - Бутин Иван, результат 181 очков (КФК 42); 3 место - Жигжитов Александр, результат 149 очков (КФК 3).

По итогам общекомандного первенства в коллективах физической культуры первое место завоевал КФК 42 (2042 очка). На втором месте – КФК 25 (1902 очка), на третьем – КФК 3 (1897 очков).

Победители и призёры соревнований в личном первенстве награждены грамотами, медалями, футболками, а команды награждены кубками, плакетками, памятными и ценными подарками, сообщает пресс-служба БРО «Динамо». 
Бурятия чемпионат стрельба из боевого оружия спорт

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