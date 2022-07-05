В крае стартовал навигационный период по реке Шилка
В Забайкалье запущено транспортное сообщение по единственному речному маршруту Сретенск – Нижние Куларки. Навигационный период будет осуществляется по реке Шилка.
- С 4 июля началась навигация по социально значимому маршруту Сретенск – Нижние Куларки на реке Шилка, общей протяжённостью 135 километров. В летний период данный маршрут является единственным для доставки грузов и перевозки пассажиров в 14 труднодоступных населённых пунктах. Катер будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам, отправление от причала в Сретенске в 9:00, обратно – в 15:00, - рассказал и.о. руководителя краевого минстроя Сергей Кривощеков.
Он отметил, что в 2019 году для обеспечения транспортной доступности в летний период в Сретенск был доставлен новый пассажирский катер.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, на зимний период по реке Шилка от города Сретенска до села Верхние Куларки открывается движение по ледовой дороге.
В Забайкалье запущен единственный речной маршрут
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