В Бурятии фотоловушки сняли животных на водопое









Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Забайкальском нацпарке, в местности Залив Култук на берегу Баргузинского залива, появилась новая «точка притяжения». Там

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Забайкальском нацпарке, в местности Залив Култук на берегу Баргузинского залива, появилась новая «точка притяжения». Там установили «вещий камень» , на котором в шутливой форме нанесена информация о том, что ждёт посетителей на выбранном ими пути.

В Забайкальском национальном парке в Бурятии фотоловушки запечатлели на видео лося, изюбря и медведя. Животных сняли, когда они пришли утолить жажду в жаркие летние дни.- Лосяш, изюбрь и медведь. Детки подрастают. Лето, солнце, жара - все таёжные жители спешат утолить жажду и охладиться в прохладных водах реки, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».