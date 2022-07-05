В Бурятии состоится конный поход до самой большой статуи Будды

8 июля в селе Аршан Тункинского района Бурятии начнётся конный поход верующих до села Санага Закаменского района. Там состоится освящение самой большой статуи Будды Арьябала, высота которой 41 метр.
Организует путешествие Хойморский дацан «Дэчен Равжалинг» (село Аршан) с Сультимом ламой. Присоединиться к походу может любой желающий. Однако так как Закаменский район – приграничная территория с Монголией, необходимо оформить пропуск в Пограничном управлении ФСБ России по Бурятии.
Конный поход продлится пять дней и завершится 13 июля в Закаменском районе. В этот день около Санагинского дацана ламы проведут обряд Равнай (освящение) 42-метровой статуи Будды Арьябала.
Освещение проведут ширээтэ ламы и священнослужители из Буддийской традиционной Сангхи России во главе с главой буддистов России XXIV Пандито Хамбо Ламой Дамба Аюшеевым.
– Место для возведения монумента было выбрано неслучайно: I Пандито Хамбо Лама Дамба Доржи Заяев и буряты в своё время называли Санагу Диваажином (Санаа газар) страной миром рая, – рассказывали жители села Санага.
На открытие статуи Арьябала ожидается приезд туристов не только из регионов России, но и из других стран.
На территории Санагинского дацана будет организовано место для палаточного городка, где можно разместиться со своими палатками. Необходимо иметь при себе спальные мешки, продукты и всё необходимое. Также есть возможность остановиться в гостевых домах у жителей села Санага. Кроме этого, 13 июля будут работать торговые точки и фуд-корта.
Будда Арья Бала – это божество сострадания, одна из самых популярных фигур буддийского пантеона. Именно в Санаге первый Хамбо-Лама Доржи Заяев определил установку Арья Балы на склоне горы. Хамбо Лама Дамба Аюшеев решил исполнить его волю и поручил строительство самой большой статуи в этом закаменском селе. Буддисты считают эту местность благословенной, столетиями ранее в дацан приходили учиться хувараки из Тунки, Закамны и Монголии.
Автором проекта 42-метровой статуи Будды Арьябала стал известный российский художник Юрий Мандаганов. Для того, чтобы довезти статую на место в целости и сохранности, её пришлось разделить на 35 частей.
Все работы проводились за счёт верующих, которые перечисляли на счёт благотворительного фонда «Нэгэдэл».
- Благодаря меценатам и активистам из села Санага удалось найти более пяти миллионов рублей. Деньги на статую собирали буквально всем миром, - сообщили в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России.
На её изготовление ушло 30 тонн металла. Основной каркас сделали из арматуры и это, пожалуй, была самая кропотливая работа. Художнику-монументалисту Юрию Мандагалову пришлось просчитать всё до мелочей, чтобы каждая деталь соответствовала канонам буддийских изображений.
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