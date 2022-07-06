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В БАМовском посёлке Забайкалья создают граффити-парк

В БАМовском посёлке Забайкалья создают граффити-парк
Общество,  Фото:пресс-служба компании «Удоканская медь»
Муралы посвящены строительству БАМа, эвенкийской культуре и природе

В забайкальском посёлке Новая Чара стартовали работы по созданию серии муралов – монументальных граффити на фасадах зданий. Всего в самом крупном населённом пункте Каларского округа художники украсят четыре многоквартирных жилых дома.

Реалистичные сюжеты муралов посвящены строительству БАМа, природе севера Забайкалья и эвенкийской культуре. Отдельное посвящение художников — открытию крупнейшего в России Удоканского месторождения меди.

На 4 июля работы по нанесению первого граффити на доме 28 по улице Магистральной практически завершены. Мурал носит название «Перевал Медвежий». Он посвящён одному из знаменитых туристических маршрутов по Кодарскому хребту, известному многим путешественникам.

- Образ пробуждающегося медведя говорит о суровой природе севера Забайкалья, её обитателях и силе духа каларцев, - сообщает пресс-служба компании «Удоканская медь».

Руководитель группы художников Александр Демкин — активный участник граффити-фестивалей в России и за рубежом. Как говорит сам Демкин, основные темы его творчества – изучение развития внутренних качеств человека, его реакции на повседневные переживания и ситуации. Он начал свою творческую деятельность в качестве граффити-райтера в середине 2000-х. Эксперименты с различными стилями дали почву для формирования индивидуальной узнаваемой техники.

- Художники только начали работу, но уже получили достаточно много положительных отзывов. Это тоже подогревает интерес нам сделать это качественно, сделать это интересно», — отметил Александр Демкин.
Забайкальский край граффити

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