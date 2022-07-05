На трассе «Байкал» очистили полосу движения после оползня

Федеральные дорожники очистили полосу движения на 156-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области, где больше двух недель назад сошёл оползень.
За это время было вывезено 16 тысяч кубометров грунта, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
В связи с ожидающимся дождями Управлением дорог «Южный Байкал» приняло решение не снимать ограничение движения на трассе, так как есть риск дополнительных сходов.
Для обеспечения безопасного проезда на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса, по оси проезжей части установлено железобетонное ограждение и сигнальные фонари. Организовано круглосуточное дежурство подрядной организации.
Водителей предупреждают, что возможен сход камней на проезжую часть.
Как сообщал «Байкал-Daily», оползень сошёл на дорогу после сильных дождей 16 июня. В первое время движение было ограничено в обоих направлениях, на дороге фиксировались заторы.
Пока рабочие устраняли последствия оползня, в этом же месте происходили всё новые обвалы.