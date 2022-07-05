 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 июля

04 июля

Популярное

В Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием

В Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Хоринского района
Юбилей отметила жительница Хоринского района

1 июля в Хоринском районе Бурятии поздравили с 90-летием Елену Андрияновну Хорошунову. Поздравить именинницу приехали представители районной администрации, ОСЗН по Хоринскому району, сектора по работе с населением и совета ветеранов сельского поселения «Верхнекурбинское». Юбиляру были вручены сертификаты на единовременную денежную выплату, персональные поздравления президента РФ и главы республики, благодарственное письмо и подарки.

Елена Андрияновна родилась в селе Хасурта в 1932 году. Во время войны ещё ребёнком работала в колхозе. С 16 лет поступила на работу учеником счетовода в Курбинский леспромхоз. После переезда в село Тэгда некоторое время работала почтальоном. Затем по окончании курсов бухгалтеров в Иркутске с 1973 года стала работать бухгалтером в Курбинском ОРСе, где и проработала до выхода на заслуженный отдых. За свой труд Елена Андрияновна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Ветеран труда», носит звание «Труженица тыла».

Со своим мужем Владимиром Викторовичем Хорошуновым она вырастила двух дочерей и сына. В 2006 году они вместе отметили «золотую свадьбу».

Как сообщает пресс-служба администрации Хоринского района, в день рождения Елена Андрияновна принимала поздравления от 7 внуков, 9 правнуков и многочисленных родственников.
юбилей долгожитель Хоринский район Бурятия ветеран труда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье запущен единственный речной маршрут
В Забайкалье запущен единственный речной маршрут
Общество, 05.07.2022
В крае стартовал навигационный период по реке Шилка
На Ольхоне стало пожароопасно
На Ольхоне стало пожароопасно
Общество, 05.07.2022
В лесничествах вводят особый противопожарный режим
В Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием
В Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием
Общество, 05.07.2022
Юбилей отметила жительница Хоринского района
Жигжит Баясхаланов показал кубки и медали для «Алтарганы»
Жигжит Баясхаланов показал кубки и медали для «Алтарганы»
Общество, 05.07.2022
В основу идеи лёг образ бурятской амулетницы
Жительнице севера Бурятии исполнилось 95 лет
Жительнице севера Бурятии исполнилось 95 лет
Общество, 05.07.2022
В Баунтовском районе чествовали долгожительницу
Бегун из Бурятии стал призёром кубка России
Бегун из Бурятии стал призёром кубка России
Общество, 05.07.2022
Роман Троценко занял второе место в беге на 1500 м
В Улан-Удэ супругов поздравили с «золотым» юбилеем
В Улан-Удэ супругов поздравили с «золотым» юбилеем
Общество, 05.07.2022
Чета Халбаевых зарегистрировала свой брак в 1972 году
В Бурятии прошёл чемпионат по стрельбе из боевого оружия
В Бурятии прошёл чемпионат по стрельбе из боевого оружия
Общество, 05.07.2022
В соревнованиях приняли участие более 40 представителей органов безопасности и правопорядка
В Бурятии труженица тыла отметила 95-летие
В Бурятии труженица тыла отметила 95-летие
Общество, 05.07.2022
Юбиляр проживает в Хоринском районе республики
Жители пригорода Улан-Удэ собрали больше 200 мешков мусора
Жители пригорода Улан-Удэ собрали больше 200 мешков мусора
Общество, 05.07.2022
Субботник состоялся по инициативе жителей села
В Улан-Удэ инспектор руками снимала куски бетона в «отремонтированном» дворе
В Улан-Удэ инспектор руками снимала куски бетона в «отремонтированном» дворе
Общество, 05.07.2022
На объекте, где было заявлено о 100% готовности, обнаружили кучу недоделок  
Жаркая погода и дожди ожидаются в Бурятии
Жаркая погода и дожди ожидаются в Бурятии
Общество, 05.07.2022
Стал известен прогноз погоды до конца рабочей недели  
Буддийские астрологи советуют жителям Бурятии не купаться неделю
Буддийские астрологи советуют жителям Бурятии не купаться неделю
Общество, 05.07.2022
Верующие считают, что в дни Пакшаг «проявляются негативные виды энергии, которые отравляют воду и воздух»
В Улан-Удэ на Элеваторе изменится схема движения транспорта
В Улан-Удэ на Элеваторе изменится схема движения транспорта
Общество, 05.07.2022
Временно исчезнет остановка ТЦ «Сагаан Морин»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^