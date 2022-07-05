Юбилей отметила жительница Хоринского района
1 июля в Хоринском районе Бурятии поздравили с 90-летием Елену Андрияновну Хорошунову. Поздравить именинницу приехали представители районной администрации, ОСЗН по Хоринскому району, сектора по работе с населением и совета ветеранов сельского поселения «Верхнекурбинское». Юбиляру были вручены сертификаты на единовременную денежную выплату, персональные поздравления президента РФ и главы республики, благодарственное письмо и подарки.
Елена Андрияновна родилась в селе Хасурта в 1932 году. Во время войны ещё ребёнком работала в колхозе. С 16 лет поступила на работу учеником счетовода в Курбинский леспромхоз. После переезда в село Тэгда некоторое время работала почтальоном. Затем по окончании курсов бухгалтеров в Иркутске с 1973 года стала работать бухгалтером в Курбинском ОРСе, где и проработала до выхода на заслуженный отдых. За свой труд Елена Андрияновна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Ветеран труда», носит звание «Труженица тыла».
Со своим мужем Владимиром Викторовичем Хорошуновым она вырастила двух дочерей и сына. В 2006 году они вместе отметили «золотую свадьбу».
Как сообщает пресс-служба администрации Хоринского района, в день рождения Елена Андрияновна принимала поздравления от 7 внуков, 9 правнуков и многочисленных родственников.
В Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием
Общество, Фото:
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