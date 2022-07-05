В Улан-Удэ открыли «МФЦ для иностранцев»

















В Улан-Удэ открыли новое помещение филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Здесь иностранные граждане смогут получать услуги по принципу «одного окна».Так, здесь можно будет получить помощь при подготовке разрешений на временное проживание, видов на жительство, гражданства Российской Федерации, сдать документы на патент. Кроме того, можно пройти тестирование по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. Также иностранцам окажут помощь в переводе документов, оформлении полисов добровольного медицинского страхования, в прохождении медицинского освидетельствования.В церемонии открытия приняли участие министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов, заместитель руководителя администрации главы и правительства по развитию гражданского общества Михаил Харитонов, начальник управления по вопросам миграции Валерий Прилепский, главы национальных диаспор.