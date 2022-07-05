Буряты на «Алтаргане» смогут найти своих родственников

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Фестиваль пополнится площадкой по поиску родственников «Түрэлөө бэдэрнэб»



В дни проведения XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана», с 22 по 24 июля, в Агинском Бурятском округе будет реализован проект по поиску родственников «Түрэлөө бэдэрнэб».



- Порой случается так, что мы теряем родственников вопреки собственным желаниям. Корни и своих родных людей забывать нельзя. И на какое бы расстояние и время вас не разлучила судьба, при желании найти человека можно всегда. Чтобы найти хоть какую-то информацию, обязательно нужно знать, во-первых, как звали ваших ближайших родственников, во-вторых, в какой местности они жили. Буряты обязаны знать свою родословную до седьмого колена, - отметил координатор проекта Рыгзын Цыдендоржиев.



Начало акции уже положено. Впервые в Агинский Бурятский округ приехала профессор из Монголии Цэвэгжавын Дагийма с целью поиска родственников по линии отца из рода Улаалзай хүбдүүд. 29 июня с ней состоялась встреча в Агинском национальном музее имени Г. Цыбикова. Она преподаватель английского языка, много лет проработала преподавателем в Монгольской медицинской академии, позже занимала должность заведующего кафедрой иностранных языков в международном Улан-Баторском университете. Ещё она окончила педагогический институт имени Ленина в Москве. Её отец известный монгольский художник Очирын Цэвэгжав, заслуженный деятель искусств Монгольской народной республики, первый народный художник, дважды лауреат Государственной премии, а мать — Дамдин Дамдиймаа, первая женщина-скульптор Монголии.



В ходе встречи она подробно рассказала о своих родителях, об их творчестве, о преемственности поколений.



Накануне встречи родственники Цэвэгжавын Дагиймаа из села Таптанай Дульдургинского района узнали о её приезде в Агинское через социальные сети. Таким образом, на мероприятие приехали троюродные братья и сестра: Дарья Нагмитова, Батомунко Цыренов, Аюр Цыренов и их дети, внук. Во время беседы они затронули вопросы о родословной, месте рождения Очирын Цэвэгжав. Много полезной информации они получили из книги Батожаргала Гармажапова.



- Цэвэгжавын Дагийма поблагодарила агинцев за гостеприимство, радость встречи со своими родственниками, побывала на малой родине отца в Таптанае, посетила Алханай и достопримечательности нашего степного края, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



