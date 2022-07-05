В Баунтовском районе чествовали долгожительницу
1 июля в Баунтовском районе Бурятии 95-летний юбилей отметила труженица тыла Клавдия Петровна Игумнова. Вместе с поздравительным адресом от имени президента России и главы республики имениннице вручили сертификат на единовременную денежную выплату, благодарственные письма и памятные подарки.
Клавдия Петровна родом из Кяхтинского района, села Унгуркуй. В семье было 8 детей, родители трудились в колхозе «Красная заря».
- В годы Великой Отечественной войны мой отец погиб, мать одна растила детей. Было очень тяжело. Чтобы хоть как-то помочь маме, в 14 лет я пошла работать в колхоз. Всё приходилось делать: пасла баранов, коров доила, дрова возила, на складе работала. Тогда мы думали и жили с мыслями об одном: скорее бы закончилась война, скорее бы наступила Победа. И мы этот день дождались, - вспоминает юбиляр годы юности.
Многолетние труды Клавдии Петровны отмечены почётными грамотами, благодарностями, есть звание «Ветеран труда».
С будущим мужем Иваном Петровичем она познакомилась в колхозе, прожили вместе 67 лет, вырастили пятерых детей. В 2002 году дети уговорили переехать в Баунтовский район, здесь и отметили бриллиантовую и железные свадьбы, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Жительнице севера Бурятии исполнилось 95 лет
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