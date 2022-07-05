В Бурятии стабилизируется обстановка с лесными пожарами

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

За сутки в лесах потушили 12 возгораний



Лесопожарная обстановка в Бурятии стабилизируется, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.



За прошедшие сутки проводились работы по тушению 14 лесных пожаров. Они действовали в Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском и Хоринском районах на общей площади 297 га.



С огнём сражались 446 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лесопользователи. Было задействовано 87 единиц лесопожарной техники.



12 лесных пожаров в Баргузинском, Иволгинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском и Хоринском районах ликвидированы. Два лесных пожара в Заиграевском и Хоринском районах локализованы на общей площади 226 га.



На утро 5 июля продолжаются работы по дотушиванию локализованных очагов.



- Помимо этого, с помощью системы дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» зафиксированы две термоточки в Баунтовском эвенкийском и Курумканском районах. Они находятся в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения невозможно. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. За термоточками осуществляется наблюдение, - уточнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию 20-44-44.

