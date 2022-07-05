Жительницу Бурятии с трудом обеспечили необходимым лекарством

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В деле разбиралась прокуратура



В Бурятии после прокурорского вмешательства жительнице Бичурского района выдан лекарственный препарат.



Установлено, что женщина, страдающая сердечным заболеванием, состоит на диспансерном учёте. Ей полагается бесплатное обеспечение лекарством, включённым в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.



- В нарушение законодательства об основах охраны здоровья граждан в текущем году лекарственный препарат заявительнице не выдавался, рецепты на его бесплатное получение не выписывались, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Главному врачу Бичурской центральной районной больницы внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, лекарственный препарат выдан.

