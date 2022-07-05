В деле разбиралась прокуратура
В Бурятии после прокурорского вмешательства жительнице Бичурского района выдан лекарственный препарат.
Установлено, что женщина, страдающая сердечным заболеванием, состоит на диспансерном учёте. Ей полагается бесплатное обеспечение лекарством, включённым в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
- В нарушение законодательства об основах охраны здоровья граждан в текущем году лекарственный препарат заявительнице не выдавался, рецепты на его бесплатное получение не выписывались, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Главному врачу Бичурской центральной районной больницы внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, лекарственный препарат выдан.
Жительницу Бурятии с трудом обеспечили необходимым лекарством
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За сутки в лесах потушили 12 возгораний
Мужчине бессрочно установлена II группа инвалидности
В деле разбиралась прокуратура
Мужчину отправили в колонию на один год
Окинский район примет фестиваль горного бега
В рамках фестиваля состоится чемпионат Иркутска по альпинизму
Также возможен град и грозы
В столице республике проведут турнир «Байкал-2022»
С 11 по 31 июля в нём пройдут ежегодные профилактические работы
Чета из Селенгинского района зарегистрировала свой брак в 1972 году
Также в эти дни пройдёт слёт молодёжи коренных малочисленных народов республики
Команды ВВО на всеармейских этапах «АрМИ 2022» завоевали пять призовых мест
В Забайкалье прошёл фестиваль народно-художественного творчества
С 1 июля на территории России действуют новые правила признания лица инвалидом
Победителями стали школьники из Северобайкальска