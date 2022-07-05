В Бурятии водителю-наркоману не стали смягчать приговор

Мужчину отправили в колонию на один год



37-летний Кабанского района Бурятии признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.



В судебном заседании установлено, что в 2021 году мужчина осуждён за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в феврале 2022 года он вновь сел за управление автомобилем, на этот раз находясь под воздействием наркотических средств. Вскоре его остановили сотрудники ГИБДД.



- Кабанский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 4 года 6 месяцев, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Осуждённый обжаловал приговор. Верховный суд республики признал приговор законным, оставив жалобу без удовлетворения.

