В Бурятии водителю-наркоману не стали смягчать приговор

Мужчину отправили в колонию на один год
37-летний Кабанского района Бурятии признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.
В судебном заседании установлено, что в 2021 году мужчина осуждён за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в феврале 2022 года он вновь сел за управление автомобилем, на этот раз находясь под воздействием наркотических средств. Вскоре его остановили сотрудники ГИБДД.
- Кабанский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 4 года 6 месяцев, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Осуждённый обжаловал приговор. Верховный суд республики признал приговор законным, оставив жалобу без удовлетворения.
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