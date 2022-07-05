В Бурятии директор спортшколы обвиняется в служебном подлоге

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он обвиняется в хищении почти 300 тысяч рублей



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении директора МАУ «Кяхтинская спортивная школа». Он обвиняется в служебном подлоге и хищении чужого имущества путём обмана с использованием своего служебного положения.



По данным следствия, 51-летний мужчина, используя своё служебное положение, издал и подписал распорядительный документ о назначении самого себя на должность тренера по спортивной борьбе. С ноября 2019 года по март 2022 года директор для личного обогащения незаконно вносил ложные записи о проведённых им тренировочных процессах в табеля учёта использования рабочего времени.



- Введённые в заблуждение работники финансового управления администрации муниципального образования, относительно достоверности сведений о проделанной работе в качестве тренера по спортивной борьбе в школе, производили начисление заработной платы из бюджета обвиняемому. Однако в действительности выполнение обязанностей тренера по спортивной борьбе, которые директор должен был на профессиональном уровне выполнять, не были исполнены, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



Таким образом обвиняемый похитил бюджетные средства в сумме более 277 тысяч рублей.



В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

