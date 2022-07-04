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На площади Советов Улан-Удэ установили беседки

На площади Советов Улан-Удэ установили беседки
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работы на главной площади столицы Бурятии идут с незначительным отставанием от графика

Беседки со скамейками установили на площади Советов Улан-Удэ, которая этим летом превратится в большую зону отдыха.

Уже сейчас горожане могут сфотографироваться рядом с топиариями (кустарники с фигурной стрижкой – ред.) в виде лошадей и отдохнуть в беседках.



Скоро подрядчик ООО «Байкалстрой-1» установит качели, цветники и два фонтана.

- Работы идут с незначительным отставанием от графика, в связи с тем, что подрядная организация получила от поставщика некачественные материалы для монтажа некоторых элементов зоны отдыха. Эти материалы по требованию комитета городского хозяйства заменят. Завершить благоустройство планируется до конца недели, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Разбирать сезонную зону будут в сентябре. Вce кoнcтpyкции бyдyт xpaниться в комбинате по благоустройству дo cлeдyющeгo лета.

Как выяснил «Байкал-Daily», сезонная зона отдыха на главной городской площади обошлась бюджету в 11,5 млн рублей.

площадь Советов благоустройство

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