На площади Советов Улан-Удэ установили беседки

Беседки со скамейками установили на площади Советов Улан-Удэ, которая этим летом превратится в большую зону отдыха.
Уже сейчас горожане могут сфотографироваться рядом с топиариями (кустарники с фигурной стрижкой – ред.) в виде лошадей и отдохнуть в беседках.
Скоро подрядчик ООО «Байкалстрой-1» установит качели, цветники и два фонтана.
- Работы идут с незначительным отставанием от графика, в связи с тем, что подрядная организация получила от поставщика некачественные материалы для монтажа некоторых элементов зоны отдыха. Эти материалы по требованию комитета городского хозяйства заменят. Завершить благоустройство планируется до конца недели, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Разбирать сезонную зону будут в сентябре. Вce кoнcтpyкции бyдyт xpaниться в комбинате по благоустройству дo cлeдyющeгo лета.
Как выяснил «Байкал-Daily», сезонная зона отдыха на главной городской площади обошлась бюджету в 11,5 млн рублей.