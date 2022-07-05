Бурятию накроют ливни

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также возможен град и грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 июля по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, ливни, град, по северной половине местами очень сильные дожди, сильные ливни. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-17 м/с, при грозах 20-24 м/с. Температура днём +22,+27, местами +15,+20.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +24,+26.

