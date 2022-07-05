В Иркутской области пройдёт скальный фестиваль

В рамках фестиваля состоится чемпионат Иркутска по альпинизму



В Иркутской области с 30 по 31 июля пройдёт неформальный скальный фестиваль «Скальный Лев». Его проведут на скальнике Лев.



В этом году организаторы предлагают участникам возможность самим установить планку сложности. Спортсмены могут предложить свою линию-маршрут. Для зачёта им придётся пройти эту трассу первыми: со своими точками и чисто. Линия должна удовлетворять требованиям безопасности.



Фестиваль проходит в формате марафона, поэтому минимальное число трасс зафиксировано: 6 судейских линий по 2 раза со сменой лидера – итого 12 пролазов. Каждая новая линия, предложенная связками, отличная от судейских, будет вытеснять один пролаз по судейской трассе. Максимальное число пролазов определяется числом заявивших «свои» линии, при условии, что их будет больше двенадцати.



Также в рамках фестиваля пройдёт открытый чемпионат Иркутска по альпинизму в дисциплине «класс скальный», сообщает Иркутская секция альпинизма.



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