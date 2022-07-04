В Улан-Удэ ремонт чётной стороны ул. Терешковой завершат досрочно

Сейчас работы идут одновременно на двух участках



В Улан-Удэ в самом разгаре ремонт дороги на улице Терешковой. Ремонтирует участок протяжённостью 1,5 км подрядная организация «Доринвест». Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения, напомнила пресс-служба мэрии.



Ранее было запланировано, что второй участок – от бульвара Карла Маркса до улицы Геологической откроют для движения 4 июля. Однако на момент ремонта стало ясно, что на участке низкий поток движения. Было решено, что подрядчик начнёт параллельно ремонт следующего участка – от улицы Геологической до Бабушкина, направит туда технику и рабочую силу. В итоге ремонт чётной стороны дороги должны завершить досрочно - до 10 июля.



Отметим, третий участок – от улицы Геологической до улицы Бабушкина, где нет путей объезда, не перекрывается.



