В Забайкалье ожидается подъём уровня рек

Увеличения воды ждут в конце недели



4 июля на оперативном совещания в Забайкалье были озвучены данные o подъёме уровня рек в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.



- Если неблагоприятные прогнозы выпадения осадков оправдаются, то в конце предстоящей недели ожидается увеличение воды во всех реках края, наиболее интенсивное – по западным, южным и восточным районам, - рассказал руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Александр Жужурин.



По словам Александра Жужурина, поверхность таких водоёмов, как Чикой, Хилок, Менза, Ингода, Ага, Шилка, Онон, Унда, Газимур, Нерча и Аргунь в этом случае поднимется на отметку от 50 до 110 сантиметров. Это может привести к выходам воды на пойму и к обмывам участков дорог местного назначения.



Напомним, что центр управления в кризисных ситуациях в Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю организовал контроль над возможным ухудшением гидрологической обстановки.



Отметим, что из-за таяния наледей и осадков на дороге Коротково – Менза в Забайкалье фиксируются локальные размывы, которые становятся причиной ограничения или частичного ограничения движения по дороге. Дорожные службы обеспечили проезд для легковых автомобилей по этой дороге в Красночикойском районе, где ранее был введён режим ЧС из-за непроходимости трассы.

