Увеличения воды ждут в конце недели
4 июля на оперативном совещания в Забайкалье были озвучены данные o подъёме уровня рек в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.
- Если неблагоприятные прогнозы выпадения осадков оправдаются, то в конце предстоящей недели ожидается увеличение воды во всех реках края, наиболее интенсивное – по западным, южным и восточным районам, - рассказал руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Александр Жужурин.
По словам Александра Жужурина, поверхность таких водоёмов, как Чикой, Хилок, Менза, Ингода, Ага, Шилка, Онон, Унда, Газимур, Нерча и Аргунь в этом случае поднимется на отметку от 50 до 110 сантиметров. Это может привести к выходам воды на пойму и к обмывам участков дорог местного назначения.
Напомним, что центр управления в кризисных ситуациях в Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю организовал контроль над возможным ухудшением гидрологической обстановки.
Отметим, что из-за таяния наледей и осадков на дороге Коротково – Менза в Забайкалье фиксируются локальные размывы, которые становятся причиной ограничения или частичного ограничения движения по дороге. Дорожные службы обеспечили проезд для легковых автомобилей по этой дороге в Красночикойском районе, где ранее был введён режим ЧС из-за непроходимости трассы.
В Забайкалье ожидается подъём уровня рек
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работы на главной площади столицы Бурятии идут с незначительным отставанием от графика
Спортсмен занял третье место
Госнаграды получили Константин Эрдыниев и Цыденбал Цыренжапов
Горе-отец задолжал своим детям более 60 тысяч рублей
Крышу пятиэтажки сдуло в мае
Ежесуточный прирост больных снижается с каждым днём
Сейчас работы идут одновременно на двух участках
Поздравить жителей района приехали почётные гости
Волонтёры собрали более 100 мешков мусора
Качество войлока превзошло ожидания
Очень необычный лот появился на «Авито»
Движение будет закрыто с 14:00
Состоялся специальный автопробег
Продукция пользуется большим спросом у местных жителей
Кот провёл на столбе всю ночь во время грозы