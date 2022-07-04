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В Забайкалье ожидается подъём уровня рек

В Забайкалье ожидается подъём уровня рек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Увеличения воды ждут в конце недели

4 июля на оперативном совещания в Забайкалье были озвучены данные o подъёме уровня рек в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.

- Если неблагоприятные прогнозы выпадения осадков оправдаются, то в конце предстоящей недели ожидается увеличение воды во всех реках края, наиболее интенсивное – по западным, южным и восточным районам, - рассказал руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Александр Жужурин.

По словам Александра Жужурина, поверхность таких водоёмов, как Чикой, Хилок, Менза, Ингода, Ага, Шилка, Онон, Унда, Газимур, Нерча и Аргунь в этом случае поднимется на отметку от 50 до 110 сантиметров. Это может привести к выходам воды на пойму и к обмывам участков дорог местного назначения.

Напомним, что центр управления в кризисных ситуациях в Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю организовал контроль над возможным ухудшением гидрологической обстановки.

Отметим, что из-за таяния наледей и осадков на дороге Коротково – Менза в Забайкалье фиксируются локальные размывы, которые становятся причиной ограничения или частичного ограничения движения по дороге. Дорожные службы обеспечили проезд для легковых автомобилей по этой дороге в Красночикойском районе, где ранее был введён режим ЧС из-за непроходимости трассы.
Забайкальский край река паводок

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