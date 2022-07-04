Также в эти дни пройдёт слёт молодёжи коренных малочисленных народов республики
В Бурятии стартует IX молодёжный эвенкийский фестиваль «Байкальский Аргиш-2022», а также слёт молодёжи коренных малочисленных народов Севера республики, сообщает пресс-служба центра эвенкийской культуры «Арун».
По предварительной информации, в первый день, 5 июля, в национальной библиотеке Бурятии состоится круглый стол «Современное состояние эвенкийской культуры и роль молодёжных творческих коллективов в её развитии», а также обучающий семинар по проектной деятельности и конкурс молодёжных проектов «Созидай! Действуй!» среди молодёжи. Кроме это, в этот же день пройдёт презентация творческой лаборатории по актёрскому мастерству и сценической культуре, а горожанам и гостям столицы Бурятии представят концерт участников «Байкальского Аргиша».
6 июля фестиваль переместится на турбазу «Ослик» в селе Энхалук. Здесь пройдут состязания по эвенкийским и сойотским национальным видам спорта: ловля хариуса, перетягивание палки, прыжки через нарты. Также будут работать творческие лаборатории хореографов, по актёрскому мастерству и сценической культуре. Будут проведены молодёжные конкурсы «Аякчана» и «Бэркэ бэе», этнопати «У костра». Начнётся подготовка к конкурсу талантов «Байкальский сюрприз».
7 июля фестиваль продолжится творческой лабораторией по актёрскому мастерству «Савкан». Пройдут мастер-класс по бисероплетению, состязания по сойотской национальной игре «тэбэг», творческие лаборатории по национальным запевам и хореографов. Итогом мероприятия станут конкурс талантов «Байкальский сюрприз» и концерт творческих коллективов и исполнителей. Вечер завершится баттлом «Этноритмы» и этнопати «У костра».
8 июля пройдёт экологическая акция-флешмоб «За чистый Байкал!».
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В Бурятии стартует фестиваль «Байкальский Аргиш»
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