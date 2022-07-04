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В пригороде Улан-Удэ убрали крупную свалку

В пригороде Улан-Удэ убрали крупную свалку
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Волонтёры собрали более 100 мешков мусора

В Иволгинском районе Бурятии волонтёры убрали несанкционированную свалку в местности Уточкина падь, расположенной между селами Сотниково и Ошурково.

На уборку вышли сотрудники УФСИН, представители Иволгинского лесничества и администрации села Сотниково.

- За четыре часа волонтёры насобирали более 100 мешков мусора - пакеты, бумагу, консервные банки и бутылки, старую мебель и одежду, а также прочие бытовые отходы. С места проведения акции вывезен «КамАЗ» мусора, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

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