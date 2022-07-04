Волонтёры собрали более 100 мешков мусора
В Иволгинском районе Бурятии волонтёры убрали несанкционированную свалку в местности Уточкина падь, расположенной между селами Сотниково и Ошурково.
На уборку вышли сотрудники УФСИН, представители Иволгинского лесничества и администрации села Сотниково.
- За четыре часа волонтёры насобирали более 100 мешков мусора - пакеты, бумагу, консервные банки и бутылки, старую мебель и одежду, а также прочие бытовые отходы. С места проведения акции вывезен «КамАЗ» мусора, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
В пригороде Улан-Удэ убрали крупную свалку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Поздравить жителей района приехали почётные гости
Волонтёры собрали более 100 мешков мусора
Качество войлока превзошло ожидания
Очень необычный лот появился на «Авито»
Движение будет закрыто с 14:00
Состоялся специальный автопробег
Продукция пользуется большим спросом у местных жителей
Кот провёл на столбе всю ночь во время грозы
В республике ожидаются ливни и град
У девушки начались очередные операции
Аналитики рассказали, как фейк об эпидемии холеры докатился до Бурятии
Все предметы студенты изучают на трёх языках
Баир Дашиевич Гарматаров 32 года работал заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии
На территории охранной зоны Сохондинского заповедника впервые зафиксировали место отела монгольской антилопы
Сейчас девочка, которую спасали «всем миром», проходит реабилитацию в Москве