Кабанский район Бурятии отметил 95-летний юбилей





Пресс-служба администрации МО «Кабанский район»





2 июля Кабанский район Бурятии масштабно, ярко, зрелищно и достойно отметил свой 95-летний юбилей. Открытие праздничных мероприятий под названием «Мой край вчера, сегодня, завтра» состоялось на стадионе «Колос» в районном центре.Поздравить жителей района со знаменательным юбилеем малой родины приехали почётные гости: глава республики Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала РБ Владимир Павлов, министры правительства РБ, депутаты Народного Хурала, главы районов и городов, и многие другие.Праздничная программа началась с шествия праздничных колонн поселений района, а также делегации участников второго кустового фестиваля ТОС Иволгинского, Окинского и Тункинского районов Бурятии. Креатив, оригинальность и бесконечную фантазию проявили поселения и районы при оформлении и представлении своих территорий. Далее на сцене прошла театрализованная постановка «Истоки земли Кабанской».Алексей Цыденов, Владимир Павлов, Алексей Сокольников вручили высокие награды жителям района. Так, звание «Почётный гражданин Кабанского района» получили И.И. Евтеев и А.А. Ильина. Почётной грамотой всероссийского казачьего общества награждён А.Ф. Падерин. Медалью «За значительный вклад в развитие образования Республики Бурятия» награждён Н.В. Ершов. Медалью 1 степени «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» награждён М.Т. Слапыгин. Медалью 2 степени «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» награждена К.А. Кобылкина. Почётное звание «Заслуженный врач Республики Бурятия» присвоено С.Ц. Савельевой. Почётное звание «Заслуженный работник органов государственного и муниципального управления Республики Бурятия» присвоено Л.С. Николаевой. Почётное звание «Заслуженный учитель Республики Бурятия» присвоено В.А. Телешевой. Почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» присвоено Н.С. Дергину.Выставка-ярмарка «Байкальский привоз» была организована по улице Октябрьская в Кабанске. Предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане сделали отличную презентацию своей продукции и своих услуг.«Город мастеров» встречал всех жителей и гостей района на улице Ленина. Богато и разнообразно представлено на празднике было прикладное творчество. Мастера со всего района удивили гостей праздника разнообразием своих талантов и мастерством. Поделки из дерева, вязаные платки и салфетки, кружева, украшения для дома, бисероплетение, вышивка лентами, резьба по дереву, эко-стиль, поделки из кожи, картины – различные виды декоративно-прикладного творчества были подготовлены кабанскими умельцами, детскими школами искусств и домами детского творчества. Мастера выставили свои лучшие работы, над которыми работали не один день, чтобы порадовать земляков и гостей на юбилей района.Красочно были представлены интерактивные площадки. Для детей была организована детская площадка «Планета детства». Работали такие интересные площадки, как арт-выставка ТОС Бурятии, книжный бульвар «Книги о Кабанском районе», выставка участников районного смотра-конкурса кукол в национальных костюмах народов, проживающих на территории района.На центральной площади Кабанска собрались лучшие ТОСы Иволгинского, Окинского, Тункинского и Кабанского районов. Каждый район представил свой опыт развития тосовского движения и лучшую продукцию собственного производства.-Наши ТОСы самые лучшие, вы в России по активности ТОСов лидеры. ТОСы – это люди, ТОСы – это вы. Вы те неравнодушные люди, кто не дома на диване наблюдают, а сами активно выходят и что-то делают. И это бесценно. Это то, чем стоит гордиться. Я искренне высказываю вам слова уважения за то, что вы такие. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы такие и оставайтесь такими всегда! - обратился к участникам фестиваля Алексей Цыденов.Увеличивается количество ТОСов, и расширяются возможности самого народного движения. На ярмарке продукции были представлены сувениры, кожаные и меховые изделия, строительно-отделочные материалы собственного производства и даже печи.- Только в нашем районе зарегистрировано 183 ТОСа. Мы оказываем, и всегда будем оказывать поддержку, это действительно мощная сила: самые разные сферы деятельности осваивают наши ТОСы, - отметил глава Кабанского района Алексей Сокольников.Районы подготовили яркие, интересные инсценировки, раскрывающие особенность их территорий, культуры. Русские напевы, бурятские мотивы и сойотская национальная одежда: арт-фестиваль показал всё разнообразие культуры Бурятии.Далее в Кабанском районе состоялось значимое событие, открытие памятника сельским труженикам в виде легендарного трактора «ДТ-54» и плуга «Труженик» Это своеобразная дань уважения истории и развитию сельского хозяйства в Кабанском районе. Этот памятник, прежде всего, служит напоминанием о трудовых подвигах людей, поднимавших сельское хозяйство района. Сегодня славные традиции тружеников полей продолжают сельскохозяйственные организации нашего района, которые вносят существенный вклад в развитие экономики.- Мы решили, что этот памятник станет выражением благодарности труженикам села, кто многие годы работал на полях и фермах, на других производственных участках. Этот памятник будет служить напоминанием о непростой работе хлеборобов. Люди, работавшие на таких тракторах, – настоящие герои. Эти машины не были оборудованы кондиционерами, как современные. Несмотря на неудобства, механизаторы добивались высоких результатов. На нашей земле трудились наши предки, теперь работаем мы, завтра нас сменят дети и внуки. И никогда не угаснуть преемственности поколений земледельцев, - сказал Алексей Сокольников.В рамках торжественных мероприятий, посвящённых 95-летию со дня образования Кабанского района, свои двери распахнула «Байкальская библиотека» на базе Кабанской межпоселенческой библиотеки. В Бурятии это десятая по счёту открывшаяся модельная библиотека, а для Кабанского района – первая библиотека нового поколения, яркая и современная.В районном доме культуры прошла концертная программа, свои зажигательные номера показали художественные коллективы и ансамбли района, детских школ искусств, домов творчества и клубов. В ходе мероприятия были награждены почётными грамотами и благодарностями более 80 жителей района.Завершился праздничный день концертной шоу-программой и праздничным салютом.Администрация МО «Кабанский район» выражает слова огромной благодарности всем предприятиям, организациям, субъектам малого и среднего бизнеса за спонсорскую помощь в организации праздника, художественным коллективам, ансамблям, детским школам искусств, домам творчества, клубам за отличные выступления, поселениям района за масштабность и зрелищность праздника, председателям и активистам ТОС, всем землякам, кто откликнулся и помог сделать незабываемый праздник.Есть такие знаменательные даты, такие события в истории каждого района, каждого посёлка или села, которые навсегда остаются в памяти людей. Одной из таких примечательных дат является 95-летний юбилей нашего района. Наша земля — это наша история, гордость и радость.