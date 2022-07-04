В Бурятии выбрали лучших юных туристов

Общество, Фото: РЦ ПВТС РБ

Победителями стали школьники из Северобайкальска



С 28 по 30 июня в Улан-Удэ прошёл 65-й слёт юных туристов Бурятии, посвящённый Году культурного наследия народов России.



- В слёте приняли участие 11 команд из районов республики и Улан-Удэ. Ребята состязались в соревнованиях по технике пешеходного туризма, туристской эстафете, по спортивному ориентированию, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



По информации ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, по итогам слёта первое место завоевала команда «Юнтур» из Северобайкальска. Команды воспитанников центра детско-юношеского туризма Улан-Удэ, учащиеся школ №19 («Юные спасатели», руководитель А. Цыремпилов) и гимназии №33 («Вертикаль», руководитель А. Замышляева) заняли общекомандные второе и третье места.

