Победителями стали школьники из Северобайкальска
С 28 по 30 июня в Улан-Удэ прошёл 65-й слёт юных туристов Бурятии, посвящённый Году культурного наследия народов России.
- В слёте приняли участие 11 команд из районов республики и Улан-Удэ. Ребята состязались в соревнованиях по технике пешеходного туризма, туристской эстафете, по спортивному ориентированию, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
По информации ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, по итогам слёта первое место завоевала команда «Юнтур» из Северобайкальска. Команды воспитанников центра детско-юношеского туризма Улан-Удэ, учащиеся школ №19 («Юные спасатели», руководитель А. Цыремпилов) и гимназии №33 («Вертикаль», руководитель А. Замышляева) заняли общекомандные второе и третье места.
В Бурятии выбрали лучших юных туристов
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