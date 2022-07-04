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В Иркутской области появился первый двухсотбалльник по ЕГЭ

В Иркутской области появился первый двухсотбалльник по ЕГЭ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выпускник из Нижнеудинска набрал 200 баллов по двум предметам

Подведены итоги единого госэкзамена по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Для Иркутской области этот экзамен стал очень результативным по части максимальных результатов. Пять выпускников школ из Иркутска, Ангарска и Нижнеудинска достигли на итоговых испытаниях максимального результата – 100 баллов.

Выпускник средней общеобразовательной школы №2 имени И.И. Куимова из Нижнеудинска ранее уже получил 100 баллов на экзамене по математике профильного уровня, а благодаря высшему баллу по информатике и ИКТ стал первым в этом году двухсотбалльником в Иркутской области. 80 баллов и выше – у 15 % участников ЕГЭ по информатике.

Напомним, что второй год для проведения итогового испытания по информатике и ИКТ используется компьютерная форма. В 2022 году этот экзамен сдавали около 2,3 тыс. участников, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
ЕГЭ Иркутская область образование

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