Госнаграды получили Константин Эрдыниев и Цыденбал Цыренжапов
Награждены тренеры, подготовившие спортсменов, добившихся успехов на XXXII Олимпийских играх и XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония). Соответствующий указ президента Российской Федерации подписан 1 июля за №418.
На Олимпийских играх в Токио спортсменка из Бурятии Светлана Гомбоева стала серебряным призёром игр в командном турнире по стрельбе из лука. Баир Шигаев завоевал бронзовую медаль в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука на Паралимпийских играх.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» награждён главный тренер по стрельбе из лука центра спортивной подготовки Константин Эрдыниев.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» отмечен тренер республиканской спортивно-адаптивной школы Цыденбал Цыренжапов.
Отметим, что орденом дружбы награждён главный тренер спортивной сборной команды России по стрельбе из лука центра спортивной подготовки сборных команд России Владимир Ешеев. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Тренеры из Бурятии удостоены медалей «За заслуги перед Отечеством»
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