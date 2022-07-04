Село Агинского округа стало «Лучшим мастеровым селом»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Забайкалье прошёл фестиваль народно-художественного творчества



Межрайонный фестиваль народно-художественного творчества «75 мастеровых сел Забайкалья» состоялся в Улётовском районе Забайкальского края. На берегу озера Арей собрались свыше 200 участников, умельцы представили более 25 различных техник декоративно-прикладного искусства - от отработки дерева до кузнечного дела.



В фестивале приняли участие делегации из 21 муниципального образования региона: Борзинского, Петровск-Забайкальского, Дульдургинского, Могойтуйского, Хилокского, Чернышевского, Читинского, Тунгокоченского, Тунгиро-Олекминского, Шилкинского, Кыринского, Калганского, Александрово-Заводского, Красночикойского, Нерчинского, Оловяннинского, Агинского, Акшинского, Улётовского районов, города Петровска-Забайкальского, Приаргунского округа.



По итогам фестиваля обладателем кубка, денежного сертификата и почётного звания «Лучшее мастеровое село» стал Дульдургинский район Агинского Бурятского округа, который представила делегация из села Зуткулей. Умельцы привезли разные направления творчества – в том числе древнее ремесло валяния из шерсти, одежду из конского волоса.



В номинации «Лучший мастер» награждены 15 участников фестиваля. Специальные дипломы за сохранение традиций, популяризацию национального колорита и новаторство получили делегации Агинского, Читинского, Улётовского, Хилокского районов, сельского поселения «Совхоз «Петровский» городского округа «Город Петровск-Забайкальский».



Напомним, межрайонный фестиваль народно-художественного творчества «75 мастеровых сел Забайкалья» проводился с 1 по 3 июля в рамках Года культурного наследия народов России. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

