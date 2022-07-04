В Забайкалье прошёл фестиваль народно-художественного творчества
Межрайонный фестиваль народно-художественного творчества «75 мастеровых сел Забайкалья» состоялся в Улётовском районе Забайкальского края. На берегу озера Арей собрались свыше 200 участников, умельцы представили более 25 различных техник декоративно-прикладного искусства - от отработки дерева до кузнечного дела.
В фестивале приняли участие делегации из 21 муниципального образования региона: Борзинского, Петровск-Забайкальского, Дульдургинского, Могойтуйского, Хилокского, Чернышевского, Читинского, Тунгокоченского, Тунгиро-Олекминского, Шилкинского, Кыринского, Калганского, Александрово-Заводского, Красночикойского, Нерчинского, Оловяннинского, Агинского, Акшинского, Улётовского районов, города Петровска-Забайкальского, Приаргунского округа.
По итогам фестиваля обладателем кубка, денежного сертификата и почётного звания «Лучшее мастеровое село» стал Дульдургинский район Агинского Бурятского округа, который представила делегация из села Зуткулей. Умельцы привезли разные направления творчества – в том числе древнее ремесло валяния из шерсти, одежду из конского волоса.
В номинации «Лучший мастер» награждены 15 участников фестиваля. Специальные дипломы за сохранение традиций, популяризацию национального колорита и новаторство получили делегации Агинского, Читинского, Улётовского, Хилокского районов, сельского поселения «Совхоз «Петровский» городского округа «Город Петровск-Забайкальский».
Напомним, межрайонный фестиваль народно-художественного творчества «75 мастеровых сел Забайкалья» проводился с 1 по 3 июля в рамках Года культурного наследия народов России. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Село Агинского округа стало «Лучшим мастеровым селом»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Чета из Селенгинского района зарегистрировала свой брак в 1972 году
Также в эти дни пройдёт слёт молодёжи коренных малочисленных народов республики
Команды ВВО на всеармейских этапах «АрМИ 2022» завоевали пять призовых мест
В Забайкалье прошёл фестиваль народно-художественного творчества
С 1 июля на территории России действуют новые правила признания лица инвалидом
Победителями стали школьники из Северобайкальска
Выпускник из Нижнеудинска набрал 200 баллов по двум предметам
Резидент ТОР «Забайкалье» завершает строительство первой очереди
Максимальный размер помощи для ИП вырос с 250000 до 350000 рублей
Страны договариваются о ключевых элементах будущего соглашения
Межрегиональные соревнования проводились в Туве
Увеличения воды ждут в конце недели
На 65-м году жизни скончалась скульптор Наталья Алексеевна Бакут
Работы на главной площади столицы Бурятии идут с незначительным отставанием от графика
Спортсмен занял третье место