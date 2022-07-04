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В Бурятии осуждённые готовят сыр и творог на продажу

В Бурятии осуждённые готовят сыр и творог на продажу
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Продукция пользуется большим спросом у местных жителей

На участке колонии-поселения при исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске в Бурятии осуждённые изготавливают молочную продукцию из сырья подсобного хозяйства.

Сыр, творог, молоко и сливки собственного производства продают в торговых точках Гусиноозёрска, а также среди сотрудников учреждения.

- Продукция пользуется большим спросом у местных жителей за счет доступной цены и использования при производстве натуральных продуктов, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

За счёт прироста крупного рогатого скота в колонии производство молочной продукции ведётся круглый год.


осужденные колония

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