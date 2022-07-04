Кот провёл на столбе всю ночь во время грозы
3 июля в посёлке Хомутово Иркутской области бригада «Иркутской электросетевой компании» спасла кота, который просидел на столбе больше суток. Об инциденте рассказали в сообществе электриков «Свет 38».
Информацией о застрявшем коте поделилась местная жительница. Она рассказала диспетчеру филиала «Восточные электрические сети», что несчастный кот всю ночь просидел на столбе под грозой.
На место выехала оперативная бригада в составе двух человек. Один из них на специальных когтях забрался на опору и спас кота.
Электрики рассказали, что кот устал сидеть и даже не сопротивлялся.
- Спасибо вам огромное! Сняли котика! Миллион раз спасибо! — поблагодарила электриков заявительница.
Под Иркутском электрики спасли кота, застрявшего на столбе
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