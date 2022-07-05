Окинский район примет фестиваль горного бега
В Бурятии с 21 по 26 августа состоится горный фестиваль «Тропа Саянского барса». Мероприятие пройдёт в Окинском районе: на базе отдыха Ока и в горах Восточного Саяна.
Участников фестиваля ждут три соревновательные беговые дистанции для испытания себя: на 5, 10 и 33 км. Главной изюминкой мероприятия станет двухдневный поход в быстром темпе на 35 км в Долину вулканов, сообщают организаторы.
Программа мероприятия
22 августа
8:30 – открытие горного фестиваля
9:30 – брифинг участников соревнований по трейлраннингу
10:20 – восхождение на гору около базы Ока
23 августа
8:00 – выезд участников забега на дистанции 5 и 10 км в район старта
9:00 – старт участников забега на дистанции 33 км
16:00 – окончание контрольного времени на дистанции 33 км
19:30 – подведение итогов и награждение призёров и победителей забегов
24 августа
7:30 – поход «Саянский характер» 35 км, спидхайкинг в Долину вулканов
15:00 – организация базового лагеря около вулкана Кропоткина
16:00 – экскурсия по Долине вулканов
25 августа
7:00 – восхождение на обзорную напротив вулкана Перетолчина
14:00 – возвращение на Хойто-Гол
Возрастное ограничение 0+
В горах Бурятии пробегут «Тропой Саянского барса»
Общество, Фото:
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