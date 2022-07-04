В Буддийском университете в Бурятии студенты сдают экзамены









В Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева с 28 июня студенты-хувараки сдают экзамены.Первым было заучивание текстов «Цогчен» наизусть - пересказ священных текстов преподавателям.На втором экзамене хувараки должны были сделать перевод по основным текстам, таким как «Этигэл – прибежище», «Гадан Лхавжама - восхваление Чже Цонкапы - Гуру йога Цонкапы», «Шернин - сутра сердца», «Ендон Шижурма - Эрдэм шутэн», «Долма- Ногон Дара Эхэ- Восхваление Зелёной Тары» и др. Какой текст предстоит перевести, студенты решали методом вытягивания.В университете все предметы изучают на тибетском, бурятском и русском языках.- Важность перевода текстов и знания языка - это основа изучения буддизма, так как многие тексты написаны на старомонгольском и тибетских языках. Поэтому перевод очень важен, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.2 июля прошли письменные экзамены - по буддийской философии «Цанид». Вопросы приходят по темам из пройденного материала. Студенты должны написать, из какого текста вопрос, кто автор, почему именно так написано в книге, есть ли противоречия в текстах с другим священными писаниями и буддийскими философами.- Сложность в том, что нужно доказать мысль правильно, - подчеркнули в Сангхе.Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» начал работу в 1991 году, в 1999 году получил государственную лицензию высшего учебного заведения. Его основной задачей является возрождение традиций буддизма и востоковедения в России, подготовка штатных лам-священнослужителей, учёных-буддологов и воcтоковедов, специалистов-переводчиков.Студенты осваивают буддийскую философию, логику, тантру, ритуалистику, астрологию, медицину и многое другое. В основе занятий лежит традиция школы «гелуг». Изучаются старо-бурятская письменность, тибетский и английский язык, компьютерная грамотность, история и этнография. Студенты также практикуются в переводе канонических текстов.Преподавателями университета являются Учителя, окончившие курс обучения в Брейбун Гоман дацане (Южная Индия) и получившие учёную степень Геше и Габжа.В университете функционируют четыре факультета - философский, тантрический, иконографический и медицинский.Программа обучения включает следующие предметы: Ламрим (изучение труда Богдо Цзонхавы), Согчен (заучивание литургических текстов), Дуйра (логика и гносеология), Дагриг (учение о логическом признаке и его свойствах), Лориг (учение о сознании и его составляющих), Парамита (Учение Будды), старо-бурятская письменность, история, английский язык, грамматика канонического тибетского языка и разговорный тибетский язык, история буддизма, особенности и практика перевода буддийских текстов, иконография, астрология монгольских народов и пр.По окончании университета выпускник получает диплом о высшем образовании и звание ламы.