Гиревик из Бурятии стал призёром первенства мира

Общество, Фото: РО ООО «Всероссийская федерация гиревого спорта»

Спортсмен занял третье место



С 2 по 3 июля в Бишкеке, столице Киргизии, прошло первенство мира по гиревому спорту. По информации организаторов, в турнире приняли участие юноши и девушки 2004 года рождения и младше (U-16, U-18).



В первенстве участвовали спортсмены из Бурятии. Егор К. стал бронзовым призёром соревнований. Медаль спортсмену принесли 118 подъёмов гирь весом 16 кг. Об этом сообщает региональное отделение всероссийской федерации гиревого спорта.

