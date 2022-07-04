Спортсмен занял третье место
С 2 по 3 июля в Бишкеке, столице Киргизии, прошло первенство мира по гиревому спорту. По информации организаторов, в турнире приняли участие юноши и девушки 2004 года рождения и младше (U-16, U-18).
В первенстве участвовали спортсмены из Бурятии. Егор К. стал бронзовым призёром соревнований. Медаль спортсмену принесли 118 подъёмов гирь весом 16 кг. Об этом сообщает региональное отделение всероссийской федерации гиревого спорта.
Гиревик из Бурятии стал призёром первенства мира
Общество, Фото:
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