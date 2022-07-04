В Чите строят крупнейший жилой микрорайон

Общество, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Резидент ТОР «Забайкалье» завершает строительство первой очереди



Резидент территории опережающего развития «Забайкалье» завершает строительство первой очереди комплексного микрорайона «Хороший». Жители Читы уже получают ключи от квартир в новостройках. Полностью комплексную застройку с 35 многоквартирными домами, социальными объектами, административно-деловыми зданиями и коммерческими площадями сдадут в эксплуатацию поэтапно до 2030 года.



Реализация проекта с общим инвестиционным портфелем в размере 9 млрд рублей ведётся в городской черте. Под строительство микрорайона в Чите выделено 22,5 гектара. Здесь будут проживать 5 тыс. забайкальцев. Первый дом на 285 квартир уже заселён новосёлами, нераспроданными остались не более 4% квартир, очередь за которыми выстроилась ещё на этапе котлована. На подходе сдача в эксплуатацию ещё двух домов на 142 квартиры каждая.



Параллельно резидент приступил к строительству первых двух многоэтажных домов из четырёх запланированных в рамках второй очереди проекта. Продажа квартир стартует в июле. На данном этапе уже будут построены предусмотренные проектом коммерческие помещения под дальнейшее размещение в них аптек, магазинов, фитнесс-центров общей площадью более 1500 кв. м. Всего же площадь помещений коммерческой недвижимости в микрорайоне превысит 210 тыс. кв. метров.



Помимо жилья, на территории комплекса разместятся три детских сада общей вместимостью более 450 мест и школа на 1100 учащихся. Причём одно дошкольное учреждение уже сдано и готовится к приёму дошколят осенью 2022 года. В следующем году начнутся работы по строительству второго детского сада и школы.



Отличительной чертой проекта является планировка жилых кварталов с видовыми фасадами, дворовыми пространствами без машин, отдельным паркингом, детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами. Дома сдаются с благоустроенной территорией и озеленением. Причём учитываются предпочтения жильцов, которые могут сами решать, где установить мангальную зону, проложить велосипедные дорожки или площадку для выгула собак. Для обратной связи заведены общедомовые чаты. До конца года все предложения будут сформированы для дальнейшей реализации, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



