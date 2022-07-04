Сбором помощи для «пострадавших от града» занимаются мошенники
Администрация Тункинского района Бурятии опровергла слухи о «ледяном» дожде.
На днях в республике разгулялась непогода, регион накрыли шквалистый ветер и дожди. В Сети распространили видео и фото, якобы снятое в Тункинской долине, где с неба на землю льёт «ледяной» дождь. И даже идёт град размером с куриное яйцо.
Однако пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу сообщила, что в тот день «Ни града, ни «ледяного» дождя в Тункинской долине не было».
- Также объявления о сборе средств «для пострадавших от града в Тункинском районе» просим считать мошенническими, - написала Дора Хамаганова на своей странице в соцсети.
Она отметила, что в Тункинском районе стоит прекрасная погода. «Добро пожаловать в благословенную долину, в край горячих источников, целебных аршанов, у подножья Саян, Мунку-Сардыка, Алтан-Мундарги!» - призвала Дора Хамаганова.
Вероятно, видео было снято в Алтайском крае. Здесь 27 июня выпадал крупный град и ливень. Крупные льдины разрушили крыши жилых домов, побили автомобили и огороды.
В Бурятии опровергли информацию о «ледяном» дожде
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Цена у них соответствующая - 48 млн рублей за один вагон», - отметил глава Бурятии
На полное решение проблемы необходимо порядка 10 миллиардов рублей
В Росгвардии прошёл брифинг по вопросам лицензионно-разрешительной работы
В прокуратуре республики проведена встреча с выпускниками школ
Дожди ожидаются ещё в нескольких регионах страны
Столичных преступников приговорили к условному сроку
В республике воздух прогреется до +26
Крупную рыбу выловили на Селенге
Рамочное соглашение нацелено на развитие культурных связей
Правоохранители посетили оздоровительный лагерь
Зарегистрировать тургруппу необходимо за 10 дней до путешествия
Экоакция прошла в лесу Иволгинского района
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Этнографического музея
Также победителям вручили борцовский ковёр
Руководитель страны подписал соответствующий указ