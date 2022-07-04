В Бурятии опровергли информацию о «ледяном» дожде

Сбором помощи для «пострадавших от града» занимаются мошенники



Администрация Тункинского района Бурятии опровергла слухи о «ледяном» дожде.



На днях в республике разгулялась непогода, регион накрыли шквалистый ветер и дожди. В Сети распространили видео и фото, якобы снятое в Тункинской долине, где с неба на землю льёт «ледяной» дождь. И даже идёт град размером с куриное яйцо.



Однако пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу сообщила, что в тот день «Ни града, ни «ледяного» дождя в Тункинской долине не было».



- Также объявления о сборе средств «для пострадавших от града в Тункинском районе» просим считать мошенническими, - написала Дора Хамаганова на своей странице в соцсети.



Она отметила, что в Тункинском районе стоит прекрасная погода. «Добро пожаловать в благословенную долину, в край горячих источников, целебных аршанов, у подножья Саян, Мунку-Сардыка, Алтан-Мундарги!» - призвала Дора Хамаганова.



Вероятно, видео было снято в Алтайском крае. Здесь 27 июня выпадал крупный град и ливень. Крупные льдины разрушили крыши жилых домов, побили автомобили и огороды.



